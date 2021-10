Sampdoria, Ihattaren non torna in Italia: la Juventus costretta a 'risarcire' i blucerchiati

L'avventura in Serie A di Mohamed Ihattaren è per lo meno momentaneamente interrotta, il calciatore di proprietà della Juventus e girato in prestito alla Sampdoria la scorsa estate, infatti, è tornato in Olanda nei giorni scorsi, e sembra non avere più intenzione di fare ritorno a Genova.

Caso Ihattaren, la Juventus "risarcirà" la Sampdoria

Non è chiara la motivazione dell'atteggiamento di Ihattaren, ma la stampa olandese sembra abbastanza categorica a riguardo: non farà più ritorno in Italia, un comportamento che rischia di metterlo in cattiva luce anche con la Juventus che potrebbe cederlo già a gennaio. Sempre a gennaio, intanto, il club bianconero potrebbe girare in prestito alla Sampdoria un altro giovane attualmente in forza alla Vecchia Signora per evitare un incidente diplomatico coi blucerchiati, oggi con un uomo in meno in rosa per forza di cose.

Caso Ihattaren, anche Raiola pronto a lasciare il calciatore

Dietro a questa decisione di chiudere i rapporti con la Sampdoria da parte di Mohamed Ihattaren ci potrebbe essere anche un'improvvisa rottura con l'agente Mino Raiola: il noto procuratore non avrebbe gradito questo colpo di testa che macchierebbe anche la sua immagine con i club in questione. Si capirà sicuramente di più nelle prossime settimane.