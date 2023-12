Napoli nuovamente su Samardzic! Gazzetta: è il primo obiettivo di ADL, il patron studia il colpo

Calciomercato Napoli. Il club di De Laurentiis è pronto a tornare all'assalto di Lazar Samadrzic, centrocampista 21enne dell'Udinese. Già cercato in passato, la scorsa estate fu vicinissimo all'Inter prima che la trattativa naufragasse incredibilmente.

Il Napoli è alle prese con il rinnovo di Zielinski, ma intanto sonda la possibilità di piazzare il colpo Samardzic. Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport:

Aurelio De Laurentiis è sempre stato un estimatore delle sue qualità, il suo nome è in cima alle preferenze se il club si trovasse costretto ad intervenire sul mercato, alla ricerca di una mezzala. Un’eventualità nemmeno così remota, finché non sarà raggiunto un accordo con Zielinski per il rinnovo di contratto.

Samardzic ne sarebbe l’erede ideale, per una serie di motivi. I costi sarebbero contenuti anche per gli ottimi rapporti con la famiglia Pozzo, l’ingaggio sarebbe sicuramente minore rispetto a quello percepito da Zielinski (3,5 milioni) e questa sostituzione favorirebbe il ringiovanimento della rosa.