CdS, Salvione: "Lozano un grande colpo, Napoli ottimista per James. Pista Icardi possibile a determinate condizioni"

Ultimissime mercato Napoli - Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"L'eventuale arrivo di Lozano sarebbe un grande colpo per il Napoli, aggiunge caratteristiche importanti all'attacco degli azzurri. Ancelotti lo conosce bene e se ne è innamorato perdutamente. Conosce bene le sue caratteristiche e sa che può giocare in più ruoli ed è per questo motivo un asso nella manica importante. Il Napoli lo ha corteggiato da tempo e lo sta portando all'ombra del Vesuvio, era conteso da diversi club inglesi. Sta piazzando un grande colpo. Nelle preferenze dei tifosi Lozano è un po' scalato rispetto ad Icardi ed a James Rodriguez. Al di là di questo, dà una verve offensivo notevole al reparto offensivo in prospettiva futura. Callejon ha una certa età al pari di Mertens, mettere in casa un giocatore di questo livello rappresenta un grande colpo.

Il Napoli è ottimista sulla situazione per James e poi vorrà giocarsi le sue carte su Icardi. Non è facile perché c'è anche la Juventus, mentre credo che rispetto alla Roma gli azzurri hanno qualche carta in più. Se gli azzurri riescono a portare avanti questa trattativa per Icardi avrà delle chance da giocarsi poi. Da fonti vicine al club giallorosso mi dicono che la Roma sia disposta a fare follie per accontentare l'argentino. Nella sua scala di preferenze ci sono, in ordine, Juventus, Napoli e poi la Roma, con Dybala che non vuole andare all'Inter e i nerazzurri che vorrebbero non cederlo ai bianconeri".