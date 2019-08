Lozano saluta commosso il Psv: "Lascio il club da uomo felice, mi avete fatto sentire in famiglia! E' stato fantastico" [VIDEO]

Calciomercato Napoli, arriva Hirving Lozano: è ufficiale. Il giocatore messicano ha voluto ringraziare il suo ex club e tutti i tifosi olandesi

Lozano al Napoli, è ufficiale: il saluto al Psv

"È stato un momento incredibile, davvero fantastico. Col Psv ho coronato anche il sogno di giocare in Champions League e di vincere il titolo contro l'Ajax, ed è stato davvero grandioso. Le persone del club hanno fatto sentire sin da subito sia me che la mia famiglia la sensazione di essere qui come a casa. Voglio ringraziare tutti proprio per questo. Vi lascio da uomo felice", ha detto con orgoglio Chucky.