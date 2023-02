Salernitana, giallo sul mancato trasferimento di Verdi: ecco cosa filtra per il ricorso dei granata

Notizie calcio - Il calciomercato invernale è terminato con il giallo del mancato ritorno di Simone Verdi alla Salernitana. Ieri il club campano e l'Hellas Verona hanno definito l'affare, non riuscendo però a depositare il contratto entro la chiusura del calciomercato.

Verdi-Salernitana, le ultime sul ricorso

Il tutto, a detta dei club, è avvenuto a causa di un problema tecnico: le due società hanno cercato di ovviare inviando una PEC alla Lega Serie A prima delle 20. La tempistica sarebbe così stata rispettata, ma lo strumento non è considerato valido ai fini del deposito da via Rosellini.

Come riportato da TMW, i granata hanno subito annunciato il ricorso contro il no della Serie A e ieri sera circolava una discreta fiducia, confermata anche dall'Hellas, sul fatto che le cose potessero andare a buon fine. Il giallo, però, sembra destinato a chiudersi senza lieto fine: sembrano infatti pochissime le speranze per la Salernitana e di riabbracciare Verdi.