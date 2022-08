Salernitana scatenata, De Sanctis annuncia: "Faremo 12-13 acquisti"

Calciomercato - Le parole del direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis in conferenza stampa sui prossimi acquisti estivi: "Faccio un discorso generale: su difensore, centrocampista di qualità e attaccante stiamo aspettando e ci stiamo prendendo tempo. Riscontriamo che alcuni giocatori che ci hanno detto no ieri...domani potrebbero dirci di sì. Il mercato è in continua evoluzione e noi abbiamo sempre una alternativa pronta qualora non arrivassimo al nostro obiettivo. Vi faccio un esempio. La trattativa Maupay, che voi avete relazionato molto bene, in un primo momento non si è chiusa. Poi la società inglese ci ha contattato per dire che era disponibile a riaprire il discorso ma intanto abbiamo preso Bonazzoli. Ad ogni modo noi chiuderemo il mercato con 12-13 acquisti, al netto di un mercato in uscita che può cambiare gli scenari".