Salernitana, infortunio più serio del previsto per Sepe: tre nomi per gennaio

Notizie Calcio - Cattive notizie in casa Salernitana in vista della ripresa del campionato. Si è infatti infortunato l’ex azzurro Luigi Sepe e il problema sembrerebbe anche più serio del previsto.

Calciomercato Salernitana, si cerca sostituto Sepe

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, trattandosi di una lesione al polpaccio di grado elevato, potrebbero servire 2-3 mesi di stop. Il che costringe il club granata, intanto in trattativa col Napoli per Demme, a cercare un portiere. Gollini, Berisha e Cragno le idee lampo del Ds Morgan De Sanctis.