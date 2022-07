Salernitana, Iervolino: "Mertens? Pensiamo anche a lui, ma non in questo momento. Ci sono altre priorità"

Calciomercato Napoli - Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del triangolare in corso di svolgimento allo stadio Arechi. Il numero uno granata ha parlato anche dell'idea Mertens.

Ecco le parole di Iervolino:

"So che volete sapere notizie di mercato, posso dirvi che la squadra è competitiva e che, quanto prima, proveremo ad aggiungere 3-4 elementi. Due difensori, un centrocampista e un attaccante. Kastanos? A questo punto è sempre meglio parlare al condizionale, sto imparando sulla mia pelle che il mercato ha variabili impazzite e tutto può cambiare da un momento all'altro. Stesso discorso per altri giocatori con cui eravamo in trattativa fino a poco tempo fa. Piatek e Maupay? Si devono incastrare tante cose prima di mettere la firma sui contratti, alla fine riusciremo a prendere un attaccante. Pensiamo anche a Mertens ma...non in questo momento. Ci sono delle altre priorità".