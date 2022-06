Salernitana: De Sanctis scatenato, incontro in corso con l'Inter per Pirola e Pinamonti

Calciomercato - Ultimissime notizie di calciomercato per la Salernitana con il nuovo direttore sportivo Morgan De Sanctis scatenato per nuovi acquisti. Incontro in corso con l'Inter per Pirola e Pinamonti, provando ad anticipare la concorrenza degli altri club. A riportarlo è Tmw.

Il ds dei campani Morgan De Sanctis sta infatti provando a definire con Ausilio e Marotta una doppia operazione: il primo nome è quello di Lorenzo Pirola, difensore rientrato dal prestito al Monza e su cui c'è anche il club brianzolo. La Salernitana però è intenzionata a fare un tentativo anche per Andrea Pinamonti, pista comunque complicata per costi e importante concorrenza.