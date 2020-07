Saint-Maximin, l'entourage: "Napoli? Gli piace, ma non ho mai parlato con la società di un trasferimento. Vuole giocare in Champions" [ESCLUSIVA]

Kurtys Saint-Maximin, fratello dell'esterno offensivo francese del Newcastle Allan Saint-Maximin e membro del suo entourage, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24:

"Si trova bene in Premier League anche se è un campionato molto fisico. Mi ricordo di quel Nizza-Napoli per l'impatto che mio fratello ebbe con Koulibaly in campo, il difensore azzurro è un giocatore davvero molto forte e fisico. Futuro al Napoli? Gli azzurri sono una bella squadra, ma non ho mai parlato con loro di un possibile trasferimento di Allan Saint-Maximin. Anche in passato non ci sono stati contatti. Se gli piace la piazza partenopea? Certo che gli piace Napoli, si tratta di un grande club come in Italia lo sono anche Juventus, Inter e Milan. Il suo futuro ancora non lo conosco, è presto per parlarne ma sicuramente lui vorrà giocare titolare e partecipare alla Champions League".