Sabatini: "Un grande club all'estero mi ha contattato, ho dato la mia disponibilità"

Calciomercato - Le parole di Walter Sabatini, direttore sportivo appena licenziato dalla Salernitana dopo una lite con il presidente Iervolino. Queste le use parole in un'intervista rilasciata a FanPage: "Il telefono ha già squillato. Sono in attesa di un colloquio con una grande società, ma non in Italia. Ho dato la mia disponibilità per parlare".