Rinnovo Rrahmani-Napoli, Sky annuncia: firma ad un passo, ecco quando può arrivare

Notizie Napoli calcio. In casa partenopea si continua a lavorare per i rinnovi: dopo quelli ufficiali di Meret, Zerbin e Anguissa, oltre a quello sempre più vicino di Lobotka, ora anche Amir Rrahmani è ad un passo dal firmare il prolungamento con il club di De Laurentiis.

Attualmente in scadenza nel 2024, Rrahmani ha di fatto trovato un nuovo accordo con il Napoli per proseguire insieme. Ad annunciarlo è l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che sul suo sito ufficiale scrive:

Per la firma sul rinnovo di contratto di Rrahmani potrebbe essere decisivo l'appuntamento in programma settimana prossima. La società e il giocatore sono vicini all'accordo per la nuova scadenza, fissata al 2027.