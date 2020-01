Rrahmani-Napoli, Sky: trattativa ai dettagli ma chiusura rinviata a causa di intoppi per Amrabat. Il punto sul doppio colpo dal Verona

Ultime notizie mercato Napoli - E' un Napoli scatenato sul mercato in queste ore. E', infatti, praticamente chiusa l'operazione che porterà Diego Demme alla corte di Gennaro Gattuso, così come sembra in dirittura d'arrivo l'operazione Lobotka. Ma non è tutto. A quanto pare, infatti, Cristiano Giuntoli è costantemente al lavoro per trovare la quadratura con l'Hellas Verona per piazzare un doppio colpo: prima Amrabat, poi Rrahmani. A tal proposito, per entrambi c'è l'accordo con gli scaligeri ma resta da trovare l'intesa con il mediano. Il ragazzo, infatti, chiede quattro anni di contratto mentre il Napoli spinge per un quinquiennale. Proprio per questo motivo è ancora da definire, seppur nel complesso condotta in porta, anche l'operazione che porterebbe al centrale difensivo dal momento che le due trattative sono collegate. Per il kosovaro ex Dinamo Zagabria l'intesa è stata trovata sulla base di 14 milioni di euro da riconoscere al Verona e di un contratto a 1.5 milioni per cinque anni, quindi siamo davvero ai dettagli.

Rrahmani Napoli