Rrahmani firma con il Napoli, le immagini dell'incontro alla Filmauro con ADL [FOTO]

Calciomercato Napoli - Negli uffici della Filmauro nelle scorse ore è scattata l'ufficialità del trasferimento di Amir Rrahmani al Napoli. Il tutto in seguito ovviamente alle firme sul contratto del giocatore, che insieme ad Aurelio De Laurentiis e il suo agente, posa in queste immagini direttamente dagli uffici del patron azzurro. Ricordiamo come il giocatore kosovaro sia stato acqusitato a gennaio dal Napoli, ma lasciato in prestito al Verona fino a giugno 2020. Motivo per cui, sarà possibile vedere il difensore in azione in maglia Napoli solo a partire dalla prossima stagione. Clicca su foto allegate per vedere: