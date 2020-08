Ultime calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis è chiaro: "Senza una grande offerta Kalidou Koulibaly non si muove".

Koulibaly

L'ha ribadito ancora una volta ai suoi collaboratori, secondo il giornalista di Radio Punto Nuovo Marco Giordano. Sembra che il Manchester City non abbia mosso passi concreti. Anzi, l'entourage starebbe spingendo per far calare le pretese del presidente del Napoli.