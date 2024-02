Calzona nuovo allenatore del Napoli calcio. Aggiornamenti importanti dall'esperto mercato internazionale Fabrizio Romano

Calzona-Napoli, le ultime di Fabrizio Romano

"Il Napoli ha in programma l'ultimo incontro per discutere i dettagli del contratto e dell'organico di Francesco Calzona. Marek Hamsik non potrebbe più far parte dello staff. Ultimi punti da chiarire e poi il Napoli procederà con la decisione sull'allenatore".