Romano: "Fabian Ruiz, il Real Madrid vuole acquistarlo a parametro zero! La situazione"

Calciomercato Napoli - Il futuro di Fabian Ruiz è tutto da scrivere: il calciatore sogna il ritorno in Liga, in uno dei tre top club di Spagna. Fra questi, c'è chiaramente il Real Madrid che guarda con interesse allo spagnolo e attende: se non dovesse trovar squadra in questa sessione di mercato, partirebbe l'assalto. Consci, i blancos, che non rinnoverà col Napoli. E allora, si fiuta il colpo a parametro zero.

Fabian Ruiz verso il Real Madrid

A confermare questa indiscrezione è Fabrizio Romano, giornalista esperto di calcio mercato, che su Fabian Ruiz e l'interesse del Real Madrid, scrive: