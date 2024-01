Romano annuncia: "Osimhen e il Napoli non hanno un accordo con nessun club per la cessione! La verità sulle sue parole"

Calciomercato SSC Napoli - Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato sulla piattaforma Kick del mercato delle italiane e su Osimhen ha dichiarato a SOS Fanta:

"Osimhen? Prima di tutto c'è da fare un discorso generale: Victor prima dell'ultimo anno, non amava molto parlare con la stampa e in nazionale è obbligato a fare queste interviste. Tante interviste non aiutano, Victor Osimhen dice che ha già deciso il suo prossimo passo in carriera. E da qui la valanga social.

Al 150%, Victor Osimhen oggi, fine gennaio, non ha nessun accordo con nessuna squadra: né il Napoli con una squadra, né Victor col prossimo club. In quell'intervista voleva intendere che a fine stagione ha già in testa di lasciare Napoli in estate, ma penso non ci fosse un'intervista per saperlo. Lo si sapeva già da quando ha scelto di accontentare il Napoli rinnovando.

Ma ad oggi Osimhen, il Napoli e il suo agente non sanno dove andrà a giocare, né chi pagherà la clausola. Quel che è certo, è che in estate andrà via dal Napoli".