Roma, si attende l'ufficialità di Diawara: intanto il Napoli cancella già la sua scheda dal sito ufficiale [FOTO]

Amadou Diawara passa all'As Roma calcio nell'affare che ha portato Manolas al Napoli. Manca soltanto l'ufficialità per Diawara alla Roma che arriverà nelle prossime ore, intanto il Napoli ha già eliminato la scheda del calciatore guineano dal sito ufficiale calcio Napoli.

Mercato Roma - Diawara in arrivo

Mercato Roma calcio - Amadou Diawara, passerà alla Roma calcio, secondo le ultime notizie, per circa 20 milioni di euro. Il calciatore andrà a guadagnare intorno ai 2 milioni di euro a stagione per un contratto che lo legherà ai giallorossi per 5 anni. Fonseca ha spinto per il suo arrivo.