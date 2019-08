Roma, Petrachi vuole regalare un terzino a Fonseca: incontro con l'agente di Hysaj! La richiesta del Napoli

Calciomercato Napoli - Il d.s. Petrachi proverà a regalare a Paulo Fonseca anche un terzino destro. A Lille è arrivata l’ennesima prestazione non del tutto convincente di Florenzi, sempre più a suo agio quando c’è da attaccare rispetto a quando deve difendere. Il capitano romanista nelle prime amichevoli era stato provato come esterno alto, ed era andato bene, ma la mancanza di terzini lo ha riportato indietro. Karsdorp, infatti, alterna buone prestazioni a stop per problemi muscolari.

Hysaj-Roma, Petrachi ci prova

Mercato Roma calcio - Come riporta il Corriere di Roma, il d.s. Petrachi proverà a portare a Trigoria un titolare: nei giorni scorsi c’è stato più di un discorso con Mario Giuffredi, l’agente di Elseid Hysaj (e di Veretout). L’albanese è sul mercato ma il Napoli continua a valutarlo 20 milioni, troppi per la Roma che conta di abbassare il prezzo con il passare dei giorni, se sul calciatore non dovesse piombare il Tottenham.

Dall’Inghilterra, nelle ultime ore, è rimbalzato il nome di Davide Zappacosta, vecchio pallino romanista in uscita dal Chelsea: è una delle operazioni più brillanti di Petrachi, che nel 2015 lo ha portato al Torino prelevandolo dall’Atalanta per 3.5 milioni e due anni dopo lo ha rivenduto al Chelsea a 25.