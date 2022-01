Roma, l'agente di Diawara annuncia l'addio: "Vuole il Valencia"

Ultime di mercato sulla Roma e la cessione di Diawara, il calciatore è pronto a firmare con il Valencia.

Amadou Diawara ha aperto alla cessione Ad annunciarlo l'agente del centrocampista della Roma, Daniele Piraino, che ai microfoni del portale spagnolo AS ha confermato l'incontro avuto ieri con Tiago Pinto e la disponibilità alla cessione: "Il suo futuro si deciderà in questi giorni, ma nell'incontro è stato deciso che partirà. Piace in Italia e Francia, ma il sogno di Amadou è giocare nel Valencia. Sarebbe felice di trasferirsi nel club spagnolo".

