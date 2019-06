Roma-Hysaj, Il Messaggero: "E' il primo nome di Fonseca se Florenzi andrà all'Inter"

L'edizione odierna de Il Messaggero scrive sul mercato in uscita della Roma: "Domani, però, oltre allo sbarco di Fonseca, la scena la ruberà l'incontro tra il ds salentino e l'agente di Veretout. Nel weekend s'è parlato di un rilancio del Milan e di un colloquio tra Boban e il procuratore. Situazione smentita dallo stesso Giuffredi che si trova in Albania per il matrimonio di Hysaj, calciatore che in caso di partenza di Florenzi potrebbe rientrare a sorpresa nel giro con il Napoli che al momento vede Manolas in azzurro entro il 30 di giugno e Diawara (a luglio) in giallorosso. Il terzino albanese non ha trovato molto spazio con Ancelotti (che durante la stagione gli ha preferito Malcuit o ha spostato a destra Maskimovic) e ha chiesto la cessione. De Laurentiis lo accontenterà ma chiede 20 milioni: l'Atletico Madrid è in pole"