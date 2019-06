Rog in uscita, oggi l'agente ha incontrato il Cagliari: le cifre. Su di lui anche un altro club di Serie A [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Mercato in entrata di certo, ma inevitabilmente il Napoli è al lavoro anche per piazzare quelli che sono gli esuberi attualmente presenti nella rosa del tecnico Carlo Ancelotti. Un nome su tutti: Marko Rog. Il croato, infatti, non rientra nei piani del club partenopeo ed a tal proposito arrivano delle novità importanti relative al suo futuro.

Mercato Napoli, Cagliari su Rog

L'agente del mediano croato ha, infatti, incontrato in giornata il direttore sportivo del Cagliari Carli. La base su cui si tratta è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Sul giocatore c'è anche il Parma ma allo stato attuale delle cose gli emiliano sono abbastanza fermi sul mercato.