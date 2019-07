Tuttosport - Rog al Genoa sblocca Elmas al Napoli, accordo tra Giuntoli e il padre a Milano! L'U21 non sarà inserito nella lista da consegnare alla Lega

Calciomercato Napoli - Elif Elmas si avvicina. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, il Napoli è ad un passo dalla chiusura del giovane talento macedone in forza al Fenerbahce. Nelle prossime ore si firmerà per la cessione di Rog e per l'acquisto di Elmas subito dopo. Accordo raggiunto tra Giuntoli e il padre del calciatore nei giorni scorsi a Milano. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24.

Calcio mercato Napoli - "Intanto il mercato del club prosegue, con una doppia operazione che sarà collegata: via Rog, dentro Elmas. Appena il Genoa firmerà per l’acquisto del centrocampista croato (affare da complessivi 20 milioni di euro), il ds Giuntoli potrà chiudere per il centrocampista macedone. E’ giusto ricordare che il 18 giugno il ds del club azzurro incontrò a Milano il papà di Elmas, dove aveva trovato l’accordo economico per un quinquennale indicizzato fino a 2 milioni".

Notizie calcio Napoli "Se fosse necessario per completare alcune operazioni con il Fenerbahce, Giuntoli tornerà ad Istanbul per concludere un affare che porterà a Napoli un grande talento, un under 21 che il club non dovrà inserire nella lista dei 25 da consegnare alla Lega".