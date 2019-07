Venerato a CN24: "Rog al Genoa ed Elmas a Napoli, la prossima settimana si chiude! James? De Laurentiis lo vuole in prestito con diritto di riscatto. Le cifre"

Calcio mercato Napoli - Ciro Venerato, collega RAI, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“La prossima settimana il Napoli farà due operazioni, Rog andrà al Genoa ed Elmas verrà al Napoli. Il Napoli ha trovato l’accordo totale col Genoa per Rog, va solo messo nero su bianco e stabilita la tranche di pagamento. 17 milioni più 2 di bonus ed il Napoli godrà del 20% sulla futura rivendita eventuale. Non so ancora se sarà prestito con obbligo o cessione a titolo definitivo a comode rate, il Napoli vuole chiudere a queste condizioni. Il Genoa ha messo la freccia ed ha sbarazzato la concorrenza del Cagliari. Elmas, mi risulta che il Fenerbahce abbia chiesto 15 milioni più 3 di bonus e coi soldi che arriveranno da Rog il Napoli soddisferà la richiesta del club turco. Nel corso di questa sessione di mercato, due direttori sportivi di prima fascia di Serie A, mi parlavano benissimo di Elmas definendolo tra i centrocampisti emergenti più importanti. Uno dei due l’avrebbe anche preso se avesse avuto la disponibilità economica. E’ un giocatore che ha una certa importanza, anche se per i tifosi non può che essere un nome nuovo. E’ un’operazione che il Napoli chiuderà e chissà che non parleremo, in futuro, di un calciatore forte come Zielinski e Fabian. Lo staff azzurro fece vedere a De Laurentiis delle immagini del calciatore dicendo ai suoi collaboratori di prendere questo calciatore perché lo ritiene un profilo importante.

Almendra? Piaceva tantissimo al Napoli, ma le cifre non soddisfacevano il Napoli, sarebbe stata una vera e propria scommessa. Pulgar ha una clausola da 15 milioni ed il Napoli lo avrebbe preso se fosse sfumato Elmas. C’è stato anche un incontro col papà di Elmas che gestisce il figlio, il ragazzo è entusiasta e chiama spesso il Napoli per capire quando può partire per Dimaro. Se tutto andrà bene nella prossima settimana il ragazzo potrebbe salire a Dimaro. Non escludo che il Napoli possa prendere anche un altro centrocampista. Veretout non sarebbe stato l’alternativa ad Elmas, ma credo che un altro centrocampista possa arrivare. Dipenderà molto anche dal modulo che adotterà Ancelotti. Allan non è più nelle mire di club importanti, il PSG non s’è fatto più vivo.