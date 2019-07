Il Mattino - Rog a un passo dall'Eintracht! Super offerta da quasi 20 mln, emissario di Giuntoli a Istanbul per Elmas

Calcio mercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto sull'arrivo in azzurro del macedone Elif Elmas al Napoli. La trattativa si è sbloccata dopo giorni di stallo soprattutto perchè è ad un passo la cessione di Marko Rog e sorprendentemente non Italia bensì in Germania.

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi, Rog all’Eintracht Francoforte