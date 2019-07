Sky - Superati anche gli ultimi ostacoli, è fatta per Rog al Cagliari: già domani le visite mediche!

Mercato Napoli - Marko Rog, salvo imprevisti dell'ultima ora, sarà un nuovo giocatore del Cagliari. Stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, infatti, in data odierna il club sardo e quello azzurro hanno definitivamente chiuso l'accordo per il passaggio del centrocampista croato in terra sarda. La base di questa operazione è la seguente: due milioni per il prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni di euro. Superata, dunque, a quanto pare in maniera definitiva la concorrenza del Genoa in Italia ed in Germania dell'Eintracht Francoforte, che da tempo segue il ragazzo con particolare attenzione ma che adesso dovrà virare su altri profili.

Marko Rog al Cagliari, domani le visite mediche

Già nella giornata di domani il calciatore si sottoporrà alle visite mediche prima di diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore dei sardi. Sono stati, dunque, superati anche gli ultimi ostacoli. Toccherà all'ormai ex azzurro raccogliere l'eredità di certo pesante di Niccolò Barella, passato all'Inter proprio in questa sessione di calciomercato. Insomma, oltre al mercato in entrata Cristiano Giuntoli lavora senza sosta anche in uscita ed in tal senso grazie a questa operazione arrivano fondi importanti che possono essere reinvestiti, poi, per il grande colpo in attacco. A tal proposito, ai soliti nomi noti di James Rodriguez, Mauro Icardi e Nicolas Pépé si è aggiunto proprio questa mattina quello di Nabil Fekir, accostato al Napoli dal momento che è in uscita dal Lione. Attenzione, però, al Betis Siviglia, che lo sta seguendo da tempo con particolare attenzione.