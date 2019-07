Rog-Cagliari, Gazzetta: Giulini prova il doppio colpo aggiungendoci Nandez

Ultime notizie calciomercato Napoli. Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Cagliari potrebbe fare un doppio colpo a centrocampo: "Parte la caccia al dopo Barella in casa Cagliari. Domani è previsto un contatto diretto tra i sardi e il Boca per l’uruguaiano Nandez, obiettivo concreto già lo scorso gennaio. Giulini potrebbe accelerare una volta trovato l’accordo economico con gli argentini, un nodo che si trascina dallo scorso inverno (col giocatore invece c’è già l’ok di massima). Una pista parallela a quella che porta all’uruguaiano è Rog del Napoli, sempre più in uscita dagli azzurri. L’affare si potrebbe concretizzare per circa 15 milioni (ma occhio alle sirene tedesche per il centrocampista). Il doppio colpo in mezzo al campo non è escluso, ma resta difficile"

