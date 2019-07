Rog al Cagliari, CdS: affare in dirittura d'arrivo, le cifre

Mercato Napoli - Il Cagliari è ormai vicino all'acquisto di Marko Rog come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Pochi margini per Nahitan Nandez (23) al Cagliari nelle trattative di metà luglio, ma ogni discorso è in aggiornamento. L'incontro a Madrid tra il presidente Giulini e il Boca Juniors non ha spostato molto, i quindici milioni messi sul piatto dal club sardo devono essere ritoccati verso l'alto. Si arriverà come minimo a diciotto, per il centrocampista. Il nodo è dovuto anche dal Penarol, società che possiede il 30% del cartellino di Nandez. L'uruguaiano - che va a scadenza nel 2020 - ha una clausola rescissoria di 22 milioni: difficile però che l'offerta si alzi così tanto. E' questione di ore affinché si chiuda per il croato Marko Rog (24) al Cagliari, nel frattempo. Il Napoli accetterà per una cifra vicina ai diciotto milioni"