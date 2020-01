Rodriguez-Napoli, RAI: epilogo burrascoso tra i club, Milan 'offeso' dall'offerta partenopea

Calciomercato Napoli - Salta l'approdo di Ricardo Rodriguez. Ciro Venerato alla Rai ne spiega i motivi: "Inizialmente si pensava a visite mediche congiunte con Petagna domani. Poi alle 13.00 c'è stata la frenata con una conversazione abbastanza burrascosa tra Milan e Napoli. La società rossonera ha ritenuto poco congrua l'offerta fatta per un nazionale svizzero e giocatore del Milan. Ovvero 200 mila euro per il prestito con riscatto sotto i 4 milioni. Il Milan chiedeva invece l'obbligo e una cifra diversa: 1 mln per l'approdo iniziale e poi 4 fissi. Il napoli ha fatto capire che non l'avrebbe mai preso con l'obbligo e si è presentato il PSV. A quest'ultimo poi, paradossalmente, è andato in prestito appunto. Al Napoli non è stato concesso sia per la concorrenza per l'obiettivo Europa League, sia per come si è posto il club di De Laurentiis".