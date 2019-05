Napoli-Rodrigo, il Valencia ammette l'interesse: gli spagnoli sparano 70 mln. Concorrenza di Barcellona, Atletico e Real [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - E' notizia del giorno l'interesse del Napoli per Rodrigo del Valencia

Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, da fonti molto vicine al club Spagnolo, gli spagnoli ammettono di aver avuto contatti con la dirigenza azzurra per il loro attaccante, ma non hanno riconosciuto, al momento, di aver ricevuto alcuna offerta ufficiale.

Rodrigo-Napoli, il Valencia chiede 70 milioni

Il giocatore vuole lasciare Valencia, considerando chiuso il suo ciclo con il club dopo aver raggiunto il piazzamento Champions e conquistato la Copa del Rey in finale contro il Barcellona. Il ragazzo avrebbe confidato ad alcuni amici, la sua volontà di cambiare aria e lo avrebbe anche comunicato alla dirigenzia del Valencia.

Napoli, per Rodrigo il Valencia deve cedere

Gli spagnoli hanno bisogno di vendere per fare cassa e hanno bisogno di 42 milioni entro giugno per questioni di bilancio.

Il Valencia vorrebbe sacrificare seconde linee come Maksimovic e Vezo, ma considerano che con queste due cessioni non raggiungerebbero la cifra che necessitano. Alla luce di questo, avrebbero avallato le intenzioni dell'attaccante di lasciare il club.

Calciomercato Napoli: la richiesta del Valencia

Il Valencia spara alto e avrebbe fissato un prezzo di 70 milioni per cedere Rodrigo. Un prezzo molto alto su cui si potrebbe trattare alla luce dei bisogni sconomici del club. E' plausibile che si possa scendere a 60 milioni per un giocatore che ha una clausola rescissoria di ben 120 milioni.

superabile invece la questione ingaggio, visto che i 3 milioni netti che l'attaccante guadagna attualmente, rientrano nei parametri economici del Napoli.

Napoli, su Rodrgo anche Barcellona, Real Madrid e Atletico

Il Valencia ha riconosciuto, oltre all'interesse del Napoli, anche quelli di Barcellona, Atletico Madrid e Real Madrid. Top club che potrebbero rendere seriamente in salita la strada per il Napoli di arrivare all'attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo.