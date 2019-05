Rodrigo-Napoli, Gazzetta: "Ancelotti lo vuole, Giuntoli sta facendo di tutto per chiudere questo capolavoro: la situazione"

ULTIME CALCIO NAPOLI - Il Valencia ha dichiarato cedibile Rodrigo. Il Napoli ci starebbe pensando, ma l'investimento appare molto difficile poichè servono 70 milioni per il cartellino dell'attaccante.

Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe pensando all'idea Rodrigo dal Valencia:

"L’ipotesi è in piedi, ma ci sono alcuni aspetti che il Napoli sta valutando. Per l’attaccante, nato in Brasile, ma naturalizzato spagnolo, il Valencia chiede 70 milioni di euro. Una cifra importante, che non è contemplata negli investimenti del club per giocatori del genere. In effetti, pur essendo un attaccante duttile, può giocare esterno, punta centrale e nel tridente dietro l’unico attaccante in un probabile 4-2-3-1, i numeri di Rodrigo non fanno impazzire. Quest’anno, in 48 presenze stagionali, ha realizzato 14 reti delle quali appena 8 in Liga. Il massimo dei gol segnati nella sua carriera risale alla stagione 17-18, con 16 reti all’attivo. Insomma, non è ipotizzabile che De Laurentiis spenda 70 milioni di euro per un giocatore che garantisce le stesse reti di Mertens, Insigne e Callejon. Sarebbe diverso, invece, se Ancelotti lo volesse per potenziare la fascia sinistra semmai saltasse Lozano. Ma l’allenatore lo vuole e Giuntoli sta facendo di tutto per concludere l’operazione: considerate le difficoltà sarebbe un altro suo piccolo capolavoro".