Rodrigo-Napoli, CorSport: ridotte le pretese del Valencia, non costa più 70 mln. È il preferito di Ancelotti in attacco

Calciomercato Napoli - Nella giornata di ieri il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, dopo essersi interfacciato nuovamente con il Real Madrid per James Rodriguez, ha fatto visita anche al Valencia per Rodrigo. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'uomo mercato del Napoli avrebbe trovato maggior disponibilità a trattare da parte del club spagnolo.

Napoli su Rodrigo

Infatti non vi è più la rigidità iniziale del Valencia che partiva da una base di 70 milioni di euro per Rodrigo. La mancanza di offerte recapitate ha costretto il club a ridurre le proprie pretese economiche. Ed ecco che i 30 milioni iniziali offerti da Giuntoli sono un po' più vicini alle richieste del Valencia. Anche se ancora oggi risulta un'offerta comunque lontana per la chiusura dell'affare.

Rodrigo-Napoli, è il preferito di Ancelotti

Lo ha indicato Carlo Ancelotti al suo staff, perché per il tecnico è la soluzione migliore in attacco. Sia per qualità individuali che per caratteristiche. È completo gioca sia da prima che da seconda punta, partecipa alla manovra ma ha anche un'ottima propensione al gol.