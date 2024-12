RMC Sport - Il PSG vuole Osimhen, Luis Enrique si è ricreduto! Se ne sta discutendo seriamente per gennaio

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen al PSG? Potrebbe essere un'idea per il calciomercato di gennaio. A darne notizia sono i colleghi di RMC Sport con l'editorialista Daniel Riolo. Secondo il media francese quindi, a gennaio il PSG potrebbe tornare alla carica per Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray.



Osimhen al PSG a gennaio? Annuncio di RMC Sport



Luis Enrique, tecnico del club parigino, avrebbe capito di aver commesso un errore questa estate a non puntare sul nigeriano e non convincere la dirigenza transalpina ad acquistare il bomber azzurro. Ecco quanto riportato da Daniel Riolo:

"Luis Enrique vuole rinforzi. Si rende conto di essersi sbagliato, in particolare su un giocatore che non voleva ad agosto e che oggi sta facendo bene in Turchia, che tra l'altro costa meno di quanto sarebbe costato la scorsa estate.

Si tratta di Victor Osimhen: il prezzo è molto più basso, De Laurentiis chiedeva 220 milioni di euro per lui e Kvaratskhelia. Ora potrebbe esserci un'apertura, se ne sta discutendo abbastanza seriamente".

Arrivato in prestito al Galatasaray alla fine del mercato estivo, l'attaccante della nazionale nigeriana (35 presenze, 21 gol) si è adattato subito alla Süper Lig e al bollente contesto di Istanbul e ha già segnato 9 gol in questa stagione, di cui 3 in Europa League. Il Napoli punta a incassare almeno 75 milioni di euro dalla cessione del suo ex punto di riferimento.