RMC Sport, Ceccarini: "Manolas-Napoli, trattativa non facile. Mertens piace come contropartita"

Nicolò Ceccarini, di RMC Sport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Manolas-Napoli non è una trattativa facile. È vero che Albiol andrà via al Villarreal, ma il Napoli sta cercando di vedere se ci sono i margini. La Roma spara alto. C’è da trovare un eventuale contropartita tecnica. C’è anche il Milan sul giocatore. Al momento non si registrano passi avanti.

Mertens piace alla Roma, però il Napoli vorrebbe tenerlo, perché poi in avanti si dovrebbero fare due colpi in entrata. Lozano più probabile di James”