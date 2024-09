RMC Sport - Osimhen verso il sì al Galatasaray, delegazione turca a Napoli nelle prossime ore!

Calciomercato SSC Napoli - La saga di Victor Osimhen sembra avere un ultimo colpo di scena con il mercato in Turchia ancora aperto per i prossimi 11 giorni. Secondo un rapporto di Fabrice Hawkins, giornalista di RMC Sport, su X, il Galatasaray ha avviato trattative con il Napoli per il nigeriano.

Calciomercato Napoli, aggiornamenti Osimhen-Galatasaray

Osimhen sembrava destinato a lasciare il Napoli quest'estate dopo che l'Al-Ahli e il Chelsea avevano trascorso la maggior parte della finestra cercando di assicurarsi la sua firma. Tuttavia, un accordo tra tutte le parti interessate si è rivelato difficile da raggiungere.

"Ciò ha lasciato il Napoli con un attaccante furioso che non ha alcuna intenzione di giocare per loro. Osimhen potrebbe ancora andarsene con il Galatasaray che ora entra nella mischia. I turchi potrebbero fornire una futura casa per un giocatoire che non ha futuro al Napoli con l'attaccante che si dice sia aperto a unirsi al club in prestito"

Secondo Hawkins, una delegazione del Galatasaray sarà a Napoli nelle prossime ore: "Victor Osimhen è d'accordo per unirsi al club turco in prestito, il Napoli vuole che se ne vada".