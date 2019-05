Rivoluzione terzini, Cronache: "Hysaj valutato 40mln, per l'albanese sondaggio dell'Atletico Madrid e poco altro"

La priorità del Napoli per la prossima stagione agonistica è quella di rinnovare le fasce. Secondo l’edizione odierna di Cronache di Napoli, è previsto un vero e proprio restyling in un reparto che ha deluso le attese e che l’allenatore azzurro Carlo Ancelotti vuole ridisegnare.

“Elseid Hysaj e Mario Rui, infatti, hanno le valigie. L’albanese aspetta di conoscere anche il futuro di Maurizio Sarri, suo antico maestro, che il giocatore spera di raggiungere, che sia al Chelsea o in un altro club importa poco. Per Hysaj, valutato 40 milioni, solo qualche sondaggio, tipo quello dell’Atletico Madrid e poco altro. Ha estimatori anche Mario Rui, che piace al Torino di Walter Mazzarri ma che potrebbe anche scegliere di tornare in Portogallo, dove lo segue il Benfica”