Rivoluzione Napoli in difesa, con Koulibaly sono previste altre due cessioni: Giuntoli ha già individuato un paio di nomi per rinforzare il reparto

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport potrebbero esserci almeno tre cessioni in difesa.

Koulibaly

Calciomercato: Koulibaly via, il Napoli cambia in difesa

"Le varie opportunità che lo staff dirigenziale sta valutando lasciano intendere che almeno un paio di difensori potrebbero andare via. Il riferimento maggiore, ovviamente, è a Koulibaly che potrebbe essere seguito da Luperto e Ghoulam. L’eventualità ha consigliato al ds napoletano di lavorare, preventivamente, alla ricerca dei sostituti. In Italia, piace Andrea Cistana. L’altro difensore seguito è Robin Koch, 23 anni, tesserato per il Friburgo, con il contratto in scadenza nel 2021".