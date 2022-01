Rivoluzione Napoli: ecco la decisione di ADL su Koulibaly

Calciomercato Napoli - Che ne sarà di Kalidou Koulibaly nel pieno di una rivoluzione che ha visto l’addio di Lorenzo Insigne e che vedrà probabilmente anche quelli di Faouzi Ghoulam e Dries Mertens, causa un ingaggio ormai insostenibile per la società? Ecco quanto riporta La Repubblica a tal proposito:

Gli ingaggi del belga, dell’algerino e del capitano non sono più economicamente sostenibili per De Laurentiis e il difficile ricambio — pure generazionale — nello spogliatoio non può essere più rimandato. L’unica eccezione si profila per Kalidou Koulibaly, sempre che in estate non arrivi dal mercato per il difensore senegalese un’offerta irrinunciabile. L’amatissima squadra dei 91 punti in classifica, quella dello scudetto sfiorato con Maurizio Sarri in panchina, sta definitivamente per andare in archivio e presto ne resterà traccia solo negli almanacchi.