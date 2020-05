Rivoluzione Napoli, CorSport: cinque addii, De Laurentiis pianifica il restyling della rosa

Calciomercato Napoli - Per più motivi il club di De Laurentiis effettuerà diverse operazioni, come racconta il Corriere dello Sport. Pianificata in tutti i reparti del Napoli una ristrutturazione:

Callejon saluterà dopo sette anni, e costringerà a rovistare per individuare un omologo;

potranno seriamente congedarsi Koulibaly e Allan ;

partirà anche Milik , non si può perdere a parametro zero un calciatore che andrebbe in scadenza nel prossimo giugno;

c’è Ghoulam che viene ritenuto al tramonto del personalissimo ciclo. Ci sono cinque caselle che vanno occupate, cinque uomini per De Laurentiis.