Rivoluzione Napoli: cinque cessioni in vista e poco meno di 200mln da incassare. E se andasse via pure Lozano...

Calciomercato Napoli - Come racconta la Gazzetta dello Sport, il Napoli gli investimenti più importanti li destinerà alla fase offensiva:

"Gattuso vuole un Napoli offensivo, da qui nasce l’interesse per Azmoun ed Everton. L’ideale sarebbe concludere le operazioni, per le quali il club ha pronti 50 milioni. Un investimento notevole dopo i 100 spesi per ingaggiare Lobotka, Politano, Demme, Rrahmani e Petagna. Ma con le uscite di Koulibaly, Allan, Milik, Hysaj e Ghoulam, il disavanzo dovrebbe essere coperto. Da queste eventuali cessioni il club dovrebbe incassare poco meno di 200 milioni. Cifra che non tiene conto, eventualmente, della cessione di Lozano"