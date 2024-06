Rivoluzione De Laurentiis anche a Bari, casting per il nuovo Ds: i nomi in lizza

Rivoluzione De Laurentiis non solo a Napoli con l’arrivo di Antonio Conte ma anche a Bari considerando l’altra annata infelice dei biancorossi.

Rivoluzione Bari, chi sarà il nuovo direttore sportivo

Così ufficializzata l’uscita del Ds Ciro Polito, è pronto un nuovo direttore sportivo e il casting - riporta La Repubblica - è tra quattro profili: Simone Giacchetta che ha sfiorato la promozione con la Cremonese, Matteo Lovisa della Juve Stabia, Giuseppe Magalini per due stagioni al Catanzaro e il possibile ritorno di Guido Angelozzi apparentemente orientato però a restare a Frosinone. Nel frattempo ci sarà sicuramente un altro innesto in dirigenza, quello di Valerio Di Cesare che ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo per iniziare una nuova avventura.