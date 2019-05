Cavani-Napoli, l'agente chiude ogni discorso: "Mai avuto contatti con i dirigenti azzurri: resta al Psg"

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi - Da due anni a questa parte il nome e la suggestione Edinson Cavani alla Ssc Napoli è sempre d'attualità. La scorsa estate fu un vero e proprio tormentone e qualcuno si sbilanciò dando anche l'orario del presunto volo che avrebbe dovuto riportare il Matador in città. Ora Cavani ha solo un anno di contratto con il Psg.



Walter Fernando Guglielmone, fratello e agente di Edinson Cavani, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli1926 sul futuro dell'attaccante uruguaiano:

"Per ora non abbiamo nessuna novità riguardante il futuro. L’unica verità e la sola certezza è che Edi ha un contratto con il Paris Saint-Germain per un altro anno, fino a giugno 2020. Non ho sentito i dirigenti del Napoli nell’ultimo anno, non ci sono mai stati contatti"