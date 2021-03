Calciomercato Napoli - Il centrocampista francese Tiemoue Bakayoko difficilmente resterà senza Gattuso, secondo l’edizione odierna de Il Roma.

“Il Chelsea ha chiesto 18 milioni per il riscatto e a queste cifre De Laurentiis non accetterà mai. Magari si potranno sedere ad un tavolo e discutere ma il francese vuole assolutamente essere parte integrante del progetto. E se dovrà restare a guardare Demme, se ne andrà altrove per trovare finalmente un po’ di pace”