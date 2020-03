Rinnovo Zielinski, Tuttosport: colloqui serrati tra Giuntoli e l'agente, due argomenti fanno da ostacolo per firmare

Ultimissime calcio Napoli - L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione sul rinnovo contrattuale del centrocampista polacco del Napoli Piotr Zielinski.

“Con Zielinski la discussione tra le parti è ancora molto accesa. I colloqui tra il ds Giuntoli e l’agente Bolek sono serrati e hanno come oggetto due argomenti: la clausola rescissoria e la causa in tribunale. L’unico punto di contatto è sull’ingaggio (3,5 milioni a stagione), mentre la clausola che il Napoli vorrebbe da almeno 100 milioni, costituisce un ostacolo al pari del danno immagine reclamato da De Laurentiis e che il patron non sembra intenzionato a cancellare”