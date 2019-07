Rinnovo Zielinski, CorSport: presto avrà un nuovo contratto, la nuova scadenza toccherà il 2024

Calciomercato - «Io ho la cazzimma e lo dimostrerò». E’ ufficiale: questa qualità tutta napoletana, un misto difficilmente spiegabile di cattiveria scugnizza e furbizia, è arrivata anche in Polonia e Piotr Zielinski non vedeva l’ora di annunciarlo al mondo. Come racconta l'edizione odierna del Corriere dell Sport, quando parli di lui, giocatore dotato di un talento straordinario, hai sempre l’impressione che fi nora abbia dimostrato poco più della metà del suo reale valore:

"La speranza di Piotr: esplodere definitivamente, Una volta per tutte. Basta pause, basta incertezze e ammissioni del genere. Sa perfettamente anche lui di non aver tirato fuori il meglio. Presto avrà anche un nuovo contratto: quello attuale scadrà nel 2021, il prossimo toccherà il 2024. «Stiamo trattando il rinnovo, siamo a buon punto: spero di restare ancora tanti anni insieme». Magari al fianco di altri grandi giocatori: 'Con l’arrivo di Manolas abbiamo costruito una delle coppie difensive più forti del mondo. Kostas è un campione e nei primi allenamenti ho già visto la sua cazzimma'"