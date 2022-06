Rinnovo Ospina, il portiere apre alla permanenza a Napoli! Presto la risposta definitiva a De Laurentiis

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis lunedì è stato chiaro quando ha spiegato - in conferenza stampa - la questione relativa al rinnovo di contratto del portiere David Ospina:

"L'ho incontrato, gli ho parlato chiaro e lui è partito per la Colombia. Mercoledì scorso l'ho chiamato per avere una risposta, ma è in nazionale".

Rinnovo Ospina, novità in arrivo?

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli

Le ultime novità vengono raccontate da Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, nel suo podcast 'Here We Go': nelle ultime ore, infatti, sarebbero arrivati segnali positivi su di un possibile rinnovo, anche se il portiere ex Arsenal e Nizza non ha ancora accettato una proposta dal Napoli.

Ad oggi sembra essere un po' più vicino alla permanenza al Napoli che all'addio alla maglia azzurra: David Ospina ha aperto alla possibilità di prolungare il suo accordo in scadenza al 30 giugno, e presto darà la sua risposta definitiva al presidente De Laurentiis.