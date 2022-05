Rinnovo Ospina e Fabian, Sky: la trattativa potrebbe approdare a una soluzione nei prossimi giorni

La presentazione del ritiro di Castel di Sangro (dal 23 luglio al 6 agosto) è stata l’occasione per fare il punto sul mercato del Napoli. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha raccontato la filosofia societaria in vista della prossima stagione, che potrebbe rivoluzionare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti secondo Sky Sport.

Altri capitoli in corso di valutazione sono quelli riguardanti David Ospina e Fabian:

“Il contratto del portiere va in scadenza il 30 giugno: il Napoli gli ha presentato una proposta di rinnovo e aspetta una risposta. Stesso discorso per Fabian, legato per un altro anno: De Laurentiis ha incontrato il giocatore e i suoi procuratori, dando una deadline di due settimane per una risposta alla proposta del Napoli. Tempo che non è ancora trascorso, così la trattativa potrebbe approdare a una soluzione nei prossimi giorni”