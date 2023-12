Rinnovo Osimhen, Il Mattino: ecco quanto manca per la firma, l'indizio chiave è arrivato ieri pomeriggio

Ultime notizie Napoli - Aurelio De Laurentiis si era fatto scappare un nemmeno troppo sibillino ¬ęsiamo alla firma¬Ľ. Si parla del rinnovo di Osimhen su Il Mattino.

Per la firma di Osimhen forse toccherà aspettare ancora qualche giorno (oppure ore):

‚Äúl‚Äôimpressione √® che sia arrivato il momento giusto per festeggiare il prolungamento tra il Napoli e Osimhen. L'indizio chiave √® arrivato ieri pomeriggio, quando De Laurentiis e Chiavelli si sono seduti al tavolo con Roberto Calenda, agente di Osimhen, il grande artefice di questo rinnovo.¬†Il contratto avr√† peso specifico in sede di trattativa con chiunque si presenter√† alle porte di Castel Volturno nel tentativo di strappare via Osimhen al Napoli‚ÄĚ