Milik - Napoli, Il Roma: saltato il rinnovo! Richiesta d'ingaggio ritenuta eccessiva da De Laurentiis

RINNOVO MILIK NAPOLI, le ultime di calciomercato - Si è arenata la trattativa per il rinnovo di Arerk Milik con il Napoli. Lo riferisce l'edizione odierna del Roma. La trattativa per il rinnovo di Milik è andata all’aria. Troppi i 3,5 milioni di ingaggio (puliti, senza considerare i bonus) chiesti dall’attaccante. Ecco perché, per una questione di interessi economici, ora il polacco può partire. Un sacrificio necessario, ma che avverrà a una condizione: che l’Inter decida di prendere Milik e affiancarlo a Sanchez in questi giorni di mercato intensi. Milik come vice o partner di Lukaku.

Arkadiusz Milik (Napoli)